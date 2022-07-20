ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 July, 2022

أعلنت بلدية حي الأندلس إغلاق مطعم “البوعا” في منطقة قرقارش إثر تسجيل 142 حالة تسمم غدائي جراء تناول وجبات سريعة.

وأشارت البلدية في بيان إلى تلقي مكتب الإصحاح البيئي بلاغًا من مركز فرع الحرس البلدي بلدية حي الأندلس بوجود حالات تسمم داخل مصحة قرطبة المتخصصة،

وذكرت البلدية أنّه سيجرى إرسال عينات من وجبات المطعم إلى مركز الرقابة للأغذية للتحاليل الميكروبيولوجي، للتأكد من نسبة التلوث وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت البلدية أنّه جرى وجود الأصناف تحت درجة حرارة عالية نتيجة لضيق المكان، مما تسبب في تلف المأكولات، إضافة إلى أنّ العاملين بالمطعم لا يرتدون الزي والقفازات الخاصة بالمطعم.

وفي السياق نفسه، أكّدت بلدية حي الأندلس أنّه جرى قفل المحل بالشمع الأحمر، وإيقاف أصحاب النشاط والثائمين على المحل على ذمة التحقيق.