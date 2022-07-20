السوق الموازية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.10 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.22 دينار أمس، وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار من 6.05 دينار أمس.

كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي. وهبط سعر كسر الذهب إلى 207 دنانير من 211 دينارًا أمس وذلك لعيار 18.