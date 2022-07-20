تعرف على “بشائر الخير” التي أعلن عنها الدبيبة في اجتماع مجلس وزرائه

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي وزارة الداخلية وموظفي الجامعات والمعاهد العليا وفق الزيادة المعتمدة في جدول المرتبات الموحدة.

وبحسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حث الدبيبة كافة الوزارات على استكمال المطابقة مع وزارة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وأكد الدبيبة أن حكومته تواصل العمل على الإفراج عن مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية.

وأشار الدبيبة إلى صرف مكافآت محفظي القرآن الكريم وإنجاز الستة أشهر الأولى من العام 2022.

ولفت الدبيبة إلى أنه سيتم الشروع في صرف منح القروض والأراضي السكنية للشباب ضمن مبادرتنا للإقراض تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.

كما أكد الدبيبة على أنه سيشرع في صرف منحة تيسير الزواج في المدة القليلة القادمة، وأيضا صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة من 1 يناير 2022 إلى 1 يونيو من نفس العام.

وأعلن الدبيبة صرف علاوة المتقاعدين بقيمة 900 دينار إضافة إلى صرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام 2022.

وكان قد وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الشعب الليبي ليلة الثلاثاء بالإعلان عن بشائر خير عقب إعادة تصدير النفط.