مالطا إندبدنت: ليبي متهم بجرائم سرقة يفشل في الاستفادة من قرار الإفراج عنه بكفالة

ليبيا – أكد تقرير إخباري مقتضب نشرته صحيفة “مالطا إندبندنت” المالطية الناطقة بالإنجليزية إعادة إيداع ليبي متهم بعدة جرائم سرقة على ذمة الحبس الاحتياطي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى اتهام الليبي البالغ من العمر 29 عامًا المقيم في مدينة زباغ في مالطا بارتكاب عدة جرائم سرقة في جزيرة غوزو المالطية، من بينها قيامه بالاستيلاء على هاتفين نقالين وأموال ووثائق وحقائب وأشياء أخرى.

وأضاف التقرير: إن الإفراج عنه بكفالة قد تم إلا أنه لم يتمكن من دفع المقابل المالي الذي يكفله لمغادرة السجن.

ترجمة المرصد – خاص

