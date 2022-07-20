المريمي: جلسة البرلمان القادمة ستناقش ملف المناصب السيادية

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن “رئاسة مجلس النواب تحضّر لجلسة خلال اليومين القادمين”.

وقال المريمي في تصريحات خاصة، إن تلك الجلسة “ستناقش عدة ملفات أهمها المناصب السيادية”، لافتًا إلى أنه “لم تصل ترشيحات من مجلس الدولة للمناصب السبع السيادية، إلى رئاسة المجلس حتى الآن”.

وأردف أن “الجلسة القادمة ستخصص لمناقشة المناصب السيادية إذا أحال مجلس الدولة مرشحين لها”، معقبًا “ستبحث الجلسة أيضا قانون المرتبات، وتعديل قانون المحافظ الاستثمارية”.

وختم موضحًا أن “رئاسة البرلمان تجدد مطالبة مجلس الدولة بالإسراع بإرسال ترشيحاته للمناصب السيادية إيفاءً باتفاقات جنيف والمغرب في هذا الصدد”.