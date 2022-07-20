تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية  

العنوان-طرابلس

شهدت العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، تباينا مقابل الدينار الليبي مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تراجع الدولار الأمريكي إلى 4.87 دينار من 4.88 دينار.

وارتفع اليورو إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 4.85 دينار.

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار، وهبط الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، أما الدينار التونسي استقر عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.