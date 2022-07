ليبيا- أكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف استمرار جهود الوزارة لإعادة افتتاح المدارس بعد الانتهاء من عمليات صيانتها.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، جاء تأكيد المقريف خلال افتتاحه لمدرسة الصديق كشون للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة بعد الانتهاء من أعمال صيانتها الشاملة التي استمرت لـ6 أشهر تحت إشراف مصلحة المرافق التعليمية.

وأضاف المقريف: إن المدرسة هي الـ8 التي يتم إعادة افتتاحها خلال هذا العام بعد 7 مدارس في في بلديات زليتن واسبيعة والزاوية المركز وزلطن والرياينة وعين زارة. مشيرًا إلى أن مدد أعمال الصيانة تراوحت بين الـ3 والـ9 أشهر مع بيانه لأهمية هذه الأعمال في حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي.

The post المقريف: مستمرون بصيانة المدارس لحل مشكلة الاكتظاظ الطلابي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية