مصادرة ألعاب وقمصان أطفال في بنغازي ألوانها ترمز لشعار «الشاذين جنسياً»

تمكنت حملة نفذها مركز الحرس البلدي البركة، من مصادرة ألعاب وقمصان ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح الذي يرمز لما يعرف بالمجتمع الميم أو الشذوذ الجنسي من محلات تجارية في بنغازي.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي البركة رائد أكرم الورفلي، وفقا لبيان صادر عن وحدة الإعلام بالفرع: “بتعليمات مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد فرج العقوري لمتابعة ومصادرة هذه المواد المخلة بالأداب العامة والتي تمثل رسائل مسمومة للأطفال وتغرس المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، في العقل الباطن للطفل ومالها من أضرار علي مجتمعنا الإسلامي”.

وأكد الورفلي، مصادرة هذا المواد المخلة بالآداب العامة، قائلأ: “تشمل المواد المصادرة ألعابا وقمصانا وحقائب ملونة بألوان مشابهة لقوس قزح، جميعها مخصصة للأطفال الصغار والتي تنافي العقيدة الإسلامية والآداب العامة وترويج لألوان المثلية المتكونة من خمس ألوان تستهدف الأجيال الناشئة”.

وطالب المكتب الاعلامي، من كافة المواطنين ضرورة الانتباه ومتابعة هذه الأمور لما لها من مخاطر والإبلاغ عن أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وأن يشارك أرباب الأسر في المراقبة وإبلاغ عن هذه السموم الفكرية لخطورتها على الأطفال.