ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 July, 2022

أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة إستئناف طرابلس بتاريخ اليوم الإربعاء ، حكمها فى الطعن الإدارى رقم 2022/218م المرفوع من مصطفى إبراهيم الصيد قدور طعنا فى القرار رقم 2022/588م الصادر عن رئيس جهاز المخابرات الليبية بشأن سحب القرار رقم 2021/233م القاضى بتعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الليبيبة للشؤون الأمنية

وقضى حكم الدائرة الأولى فى الشق المستعجل بوقف تنفيد القرار المطعون فيه ،و أشار البيان فإن هذا الحكم واجب النفاذ ويترتب عليه إنهاء كل الأثار التى ترتبت على إصدار القرار المطعون فيه.