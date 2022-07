الدبيبة يوجه بتفعيل معبر رأس اجدير وتحسين عمله بما يتناسب مع عدد المسافرين من ليبيا

ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا لمتابعة أوضاع منفذ راس اجدير الحدودي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومته.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة وزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وعميد بلدية زوارة، ومدير منفذ راس اجدير في الاجتماع.

وأضاف البيان: إن مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية قدم في بداية الاجتماع عرضًا ضوئيًا للخطة التطويرية والأعمال المنجزة التي من شأنها المساعدة في توفير سبل الراحة للمسافرين، فيما وجه الدبيبة إلى ضرورة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بوضوح وتطبيق معايير عمل المعابر الحدودية.

وأعطى الدبيبة تعليماته لوزيري الداخلية والخارجية للتنسيق مع تونس بهدف تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبيين.

