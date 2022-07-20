موانئ السدرة والزويتينة ورأس لانوف تستقبل أولى ناقلات النفط بعد رفع القوة القاهرة

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن ميناء رأس لانوف استقبل صباح اليوم الناقلة النفطية “CRUDEMED”.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الناقلة ستقوم بشحن كمية من خام آمنا وخام سرتيكا قوامها 600 ألف برميل.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الناقلة النفطية “MATALA” رست في ميناء السدرة لشحن مليون برميل من خام السدرة.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تصل إلى ميناء الزويتينة اليوم الساعة السادسة مساء الناقلة “NISSOS SIFNOS” لتحميل شحنة قوامها مليون برميل من خام أبوالطفل.