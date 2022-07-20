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العلاقي لـ«الليبيين»: استمعوا إلى رجل الوطن «حسني بيّ» في مطالبته برفع الدعم

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، من الليبيين ضرورة الاستماع لرجل الأعمال، حسني بي -الذي وصفه برجل الوطن-، في مطالبته برفع الدعم.

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “منذ سنوات مضت امتدت من وقت النظام السابق وحتى الآن ورجل الأعمال الليبي المعروف حسني إبراهيم حسني بي، يطالب يرفع الدعم واستبداله نقدا لوقف التهريب”.

وأضاف “بالرغم من شرح ذلك على أساس علمي، إلا أنه حتى الآن لم بجد آذان صاغية. استمعوا إلى رجال الوطن الصادقين أفضل من أن تكونوا صدى لأصوات طبول تدق خارج الحدود”.

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صحيفة الساعة 24

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