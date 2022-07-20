ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 July, 2022

انطلقت صباح اليوم الاربعاء حملة مرورية على الطرق العامة بالجفارة من قبل رجال شرطة المرور وباشراف مباشر من قبل مدير الأمن.

وتستهدف الحملة ضبط وحجز المركبات الآلية معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية وكذلك المركبات الآلية غير مستوفية الإجراءات القانونية وضبط جميع المخالفين لقواعد ونظم المرور بالإضافة إلى توعية وارشاد المواطنين بضرورة التقيد بنظم وقواعد المرور للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ويشارك في الحملة قسم البحث الجنائي والقافلة الامنية وقوة الإسناد لدعم رجال شرطة المرور، جدير بالذكر بأن الحملة مستمرة لضبط المخالفين للمحافظة على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام.