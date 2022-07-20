بالصور.. السفارة الإيطالية تنظم دورة تدريبية للمزارعين بالجنوب الليبي

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، اليوم الأربعاء، انطلاق الدورة التدريبية الأولى للمزارعين في سبها، لتحسين العمليات باستخدام المعدات الزراعية التي سلمتها السفارة أخيرًا.

تعزيز التوظيف الزراعي في فزان

وقالت السفارة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «المبادرة تهدف إلى تعزيز التوظيف الزراعي في فزان بتمويل من صندوق الهجرة الإيطالي».

وفي منتصف يونيو الماضي، سلمت مبادرة «تعزيز التوظيف الزراعي في فزان» الدفعة الأولى من الآلات الزراعية في ليبيا لدعم المجتمعات الريفية في فزان بتمويل من صندوق الهجرة الإيطالي.



دورة تدريبية للمزارعين بالجنوب الليبي، 30 يوليو 2022. (السفارة الإيطالية – تويتر)

دورة تدريبية للمزارعين بالجنوب الليبي، 30 يوليو 2022. (السفارة الإيطالية – تويتر)