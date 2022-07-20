عقب تسجيل 142 حالة تسمم غذائي.. إغلاق مطعم “البوعا” في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت بلدية حي الأندلس إغلاق مطعم “البوعا” بمنطقة قرقارش إثر تسجيل 142 حالة تسمم غدائي جراء تناول وجبات سريعة.

وأشارت البلدية في بيان إلى تلقي مكتب الإصحاح البيئي بلاغًا من مركز الحرس البلدي فرع بلدية حي الأندلس بوجود حالات تسمم داخل مصحة قرطبة المتخصصة.

وحسب البيان فقد جرى إرسال عينات من وجبات المطعم إلى مركز الرقابة للأغذية للتحاليل الميكروبيولوجي، للتأكد من نسبة التلوث وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحقيقات وجود الأصناف تحت درجة حرارة عالية نتيجة لضيق المكان، مما تسبب في تلف المأكولات، إضافة إلى أن العاملين بالمطعم لا يرتدون الزي والقفازات الخاصة بالمطعم، وفي هذا السياق جرى قفل المحل بالشمع الأحمر، وإيقاف أصحاب النشاط على ذمة التحقيق.