ليبيا – أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بجهود التشيك في دعم المجلس الساعي إلى الاستمرار في لعب دوره المعهود الرامي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، جاءت إشادة المنفي خلال لقاء جمعه بالسفير التشيكي في ليبيا “جان فيسيتال”، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ووفقًا للبيان، وصف المنفي اجتماع لجنة الـ10 المشتركة والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية بخطوة مهمة في اتجاه توحيد مؤسسة القوات المسلحة، مجددًا التزام الرئاسي باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

وأوضح البيان: إن “فيسيتال” ثمن بدوره جهود المجلس الرئاسي في عملية توحيد مؤسسات الدولة وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية ودعم الاستقرار في البلاد ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع. مبينًا أن المجلس يمثل رمزًا لوحدة ليبيا.

The post المنفي: اجتماع لجنة الـ10 المشتركة وقيادات الشرق والغرب خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

