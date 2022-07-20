بسيسة: فعليًا تم تنفيذ الزيادات مع مرتبات يوليو

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قال المسؤول الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة اليوم الأربعاء، إنه فعليًا تم تنفيذ الزيادات مع مرتبات يوليو.

وأضاف بسيسة أنه تم تنفيذ الزيادة المقررة لموظفي المعاهد العليا والجامعات والمعيدين أسوة بزملائهم بوزارة التربية والتعليم (القانون رقم 4).

وأكد المسؤول الإعلامي أنه تم أيضًا تنفيذ الزيادة المقررة بجدول المرتبات الموحد الذي أقره مجلس الوزراء على العاملين في وزارة الداخلية.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أعلن البدء في صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية ومرتبات موظفي الجامعات والمعاهد العليا مع مرتبات شهر يوليو.

وتعهد الدبيبة بصرف علاوة المتقاعدين بقيمة 900 دينار إضافة إلى صرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام 2022.