«مؤسسة النفط»: موانئ السدرة والزويتينة ورأس لانوف تستقبل أولى الناقلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن موانئ السدرة والزويتينة ورأس لانوف استقبلت أولى ناقلات النفط، وذلك بعد رفع القوة القاهرة عنها.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “استقبل ميناء رأس لانوف صباح اليوم الأربعاء، ناقلة النفط “CRUDEMED” لشحن كمية من خام آمنا وخام سرتيكا قوامها 600 ألف برميل، بينما رست الناقلة “MATALA” في ميناء السدرة لشحن مليون برميل من خام السدرة”.

وأضاف “من المنتظر أن تصل إلى ميناء الزويتينة اليوم الساعة السادسة مساء الناقلة “NISSOS SIFNOS” لتحميل شحنة قوامها مليون برميل من خام أبوالطفل”.