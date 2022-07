بوشناف: المؤسسة العسكرية قادرة على إزالة مهدّدات الأمن القومي

ليبيا – رحب مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف باجتماعات طرابلس العسكرية والبيان المشترك.

بوشناف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”ً، رحب أيضًا بكل خطوة تبعد شبح عودة الحروب والاقتتال، وتدفع نحو استكمال بناء الدولة وإنهاء حالة الانقسام الراهنة.

وقال: “على الرغم من إيجابية اللقاء إلا أن مهدِّدات الأمن القومي ما زالت كثيرة، ونتمنى مداومة هذه اللقاءات والتوافقات، واستكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي للقاء”.

وأكد أن المؤسسة العسكرية قادرة على إزالة مهدِّدات الأمن القومي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومعاونة قوات الأمن في بسط الأمن داخل البلاد.

وطالب باستكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي، مثل الدوريات المشتركة، والسيطرة الكاملة على الحدود، مشيرًا إلى أنها أولى خطوات المحافظة على الأمن القومي للبلاد.

وبخصوص ملف المهجرين والنازحين، قال بوشناف: “ننتظر ما أعلن في هذا الشأن بخصوص المضي قُدُمًا في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من ربوع الوطن كافة إلى بيوتهم”.

