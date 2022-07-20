ليبيا الان

بسبب الاعتداء على رجال الأمن من المجموعات المسلحة بلدية صبراتة تعلق العمل

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلنت بلدية صبراتة إيقاف وتعليق العمل بكافة مؤسسات الدولة في نطاق البلدية اعتباراً من اليوم الأربعاء 20 يوليو حتى إشعار أخر.

وذكرت البلدية في بيان لها تابعتة “أخبارليبيا24” أن هذه الخطوة نتيجة للوضع المحتقن بسبب الاعتداء على رجال الأمن.

وأوضحت أنه تم التعدي على أفراد دوريات مديرية أمن صبراتة من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ليلة البارحة.

وأشارت بلدية صبراتة أن هذا الإجراء المتمثل في  تعليق العمل يأتي حفاظاً على سلامة المواطنيين.

يشار إلى أن بلدية صبراتو تشهد وضعًا أمنيًا متوترًا خصوصًا بعد إغلاق مجموعات مسلحة عدة طرق في المدينة بالسواتر الترابية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك