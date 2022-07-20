بوشناف: نأمل استكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي للقاء العسكري

رحب مستشار الأمن الوطني “إبراهيم بوشناف” بكل خطوة تبعد شبح عودة الحروب والاقتتال، وتدفع نحو استكمال بناء الدولة وإنهاء حالة الانقسام الراهنة.

وقال “بوشناف” في تصريح صحفي له تعليقا على اجتماعات طرابلس العسكرية والبيان المشترك “إنه على الرغم من إيجابية اللقاء إلا أن مهدِّدات الأمن القومي لا تزال كثيرة“.

كما أعرب “بوشناف” عن امله في مداومة هذه اللقاءات والتوافقات، واستكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي للقاء.

وأكد “بوشناف” أن المؤسسة العسكرية قادرة على إزالة مهدِّدات الأمن القومي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومعاونة قوات الأمن في بسط الأمن داخل البلاد.

ودعا ” مستشار الأمن الوطني ” إلى استكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي، مثل الدوريات المشتركة، والسيطرة الكاملة على الحدود، مؤكدا أن هذه أولى خطوات المحافظة على الأمن القومي للبلاد.

أما بخصوص ملف المهجرين والنازحين قال “بوشناف”: “ننتظر ما أعلن في هذا الشأن بخصوص المضي قُدُما في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من ربوع الوطن كافة إلى بيوتهم.