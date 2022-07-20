وزير داخلية الدبيبة: تونس تشكو ضيق منفذ راس جدير من ناحيتها ونقص الأجهزة الفنية

أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد مازن، انتهاء الازدحام أمام معبر رأس جدير، مُعلنًا تقديم مقترح لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية.

وقال «مازن»، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اليوم الأربعاء، أنه تقدم بمقترح للحكومة لإعادة هيكلة المنافذ والمعابر الحدودية والذي يتضمن تعيين مدير واحد لكل منفذ بري يتبع وزارة الداخلية.

وأضاف، أن المقترح يتضمن أن يتولى مدير المنفذ التنسيق بين الجهات والإشراف إداريا على العاملين ومتابعتهم، مع اعتماد عملية الفداورة بين العاملين بالمنفذ وعدم البقاء في منفذ واحد مدة طويلة.

وأوضح أن المقترح يضم أيضا أن يبحث الخبراء الالمنيوم من الجانبين الليبي والتونسي أسباب الازدحام بالمنفذ، مشيرا إلى أن الجانب التونسي يشكو من ضيق المعبر من ناحيته ونقص الأجهزة الفنية لديه.

وتابع أن الجانبين الليبي والتونسي اتفق على تحديد آجال معينة لتنفيذ المنفذ الجمركي المشترك والعمل سويا لتسهيل حركة المسافرين وتفتيشهم مرة واحدة.