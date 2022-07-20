تسجيل إصابة بـ«كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابة بفيروس «كورونا» أمس الثلاثاء بعد تحليل 9 حالات.

وأشار بيان المختبر الصادر عن المركز، إلى تسجيل 8 حالات سلبية، فيما لم تكن هناك حالات شفاء أو وفاة بالوباء. وفي 17 يوليو سجل مركز سبها الطبي عشر إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

واستنفرت السلطات الصحية الليبية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس «كورونا»، التي بدأت تجتاح أنحاء مختلفة في العالم، وتزايدت وتيرة المخاوف مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ظهور بؤر جديدة للوباء في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وارتفاع تصنيف منطقة طرابلس إلى المستوى الوبائي الثالث.

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وتقول منظمة الصحة العالمية إن ارتفاع إصابات الفيروس عالميا يرجع إلى قدرته على التطور والتغيير «وهذا هو السبب فى زيادة الإصابات»، إذ يلحظ المبعوث الخاص للمنظمة ديفيد نابارو «ذكاء» الفيروس وقدرته على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي.

وفي ليبيا، صعد متوسط عدد الحالات الموجبة أسبوعيًا إلى 88 إصابة بالفيروس، بارتفاع قدره 253% عن المسجلة في الأسبوع الماضي، وفق آخر أرقام صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.