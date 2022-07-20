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روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 37 حالة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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