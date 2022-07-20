روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 37 حالة.

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