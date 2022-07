ليبيا – أكد عضو مجلس نقابة محامي طرابلس وائل إسماعيل الاتفاق على تعليق عمل المحامين ابتداء من الأحد القادم في كافة المحاكم الواقعة في نطاق اختصاص نقابة محامي طرابلس.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أرجع سبب قرار تعليق العمل إلى التعديات اللفظية والجسدية التي يتعرض لها المحامون.

