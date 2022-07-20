مصادر تكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل مقتل رئيس مركز شرطة الماية في مكتبه

أخبارليبيا24- خاص

كشفت مصادر محلية وأمنية متطابقة اليوم الأربعاء عن تفاصيل مقتل رئيس مركز شرطة الماية العقيد الطاهر قريصيعة داخل مكتبه.

وقالت المصادر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الفقيد قريصيعة كان في اجتماع رفقة زملاءه وبعد مغادرتهم بقليل سُمع صوت خروج إطلاقة داخل المكتب.

وأوضحت المصادر أنه عند رجوعهم ودخولهم مسرعين للمكتب عثرو عليه متوفيًا وبيده السلاح الناري.

وأكدت المصادر ذاتها، أن قريصيعة أصاب نفسه بالخطأ ولم تتم تصفيته كما يتم تداول الخبر أو منتحراً، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.