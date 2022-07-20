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البيوضي: لن نتوقف عن مطالبة حكومة باشاغا بالوفاء بخطتها حتى الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى المرشح الرئاسي سليمان البيوضي برئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ومستشاره السياسي أحمد الروياتي في مدينة مصراتة.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن اللقاء يأتي في “طور التأكيد على رفض التمديد والالتفاف على إرادة الليبيين ومحاولة بعض الأطراف المرور لصفقة موتورة من أجل الاستمرار في السلطة”.

وتابع: “إما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو صفقة مكتملة، والمبادئ الراسخة التي ننطلق منها رفضا لهيمنة الأجنبي وفرض إملاءاته لن تتغير، ومطالبة الحكومة بالوفاء بخطتها لن تتوقف حتى الوصول للانتخابات”.

واستقبل عدد من الأهالي والقيادات الاجتماعية في مصراتة باشاغا لدى وصوله اليوم الأربعاء إلى المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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