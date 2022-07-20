إشادة أممية باجتماعات لجنة «5+5» العسكرية في طرابلس

بينما أشادت البعثة الأممية في ليبيا بالاجتماع القادة العسكريين في ليبيا، غازل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمس (الثلاثاء)، الرأي العام المحلى مجددا، بالإعلان عن حزمة من المنح والمساعدات والقروض المالية، كما جدد حرص حكومته على إجراء الانتخابات والوصول إلى التداول السلمي والحقيقي للسلطة .

وقرر الدبيبة، في اجتماع حكومي ترأسه في العاصمة طرابلس عن بدء صرف مكافأة الطلاب الجامعيين وطلاب المعاهد العليا بقيمة 750 دينارا لمساعدتهم في توفير متطلبات الدراسة، واعتماد جدول المرتبات وصرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال الشهر القادم.

كما أعلن البدء في صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية ولفت إلى أنه سيتم البدء في صرف مكافآت محفظي القرآن الكريم المعتمدة، بالإضافة إلى الشروع في صرف منح القروض وتوزيع الأراضي السكنية للشباب ضمن مبادرة الحكومة للإقراض، تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب.

وفى واقعة غير مسبوقة، انتقد الدبيبة خروج 10 من وزراء حكومته دفعة واحدة، خلال اجتماعها أمس، وأوقف الاجتماع وطالب باستدعائهم مجددا بعدما غادروا مؤقتا للتدخين، واعتبر أن خروجهم بهذه الطريقة غير مسموح.

وتساءل الدبيبة عما إذا كان ما وصفه بالخروج المفاجئ لوزراء حكومته بـ«مثابة انقلاب ضده أو اعتراض على قراراتها»، وطالبهم باحترام اجتماعات مجلس وزراء الحكومة، وانتقد خروجهم دون إذن، فيما سماه بهذا الاجتماع المهم الذى كان يبث على الهواء مباشرة.

في شأن آخر، وفى تكذيب لنفي الدبيبة وحكومته علمهما مسبقا بالاجتماعات التى عقدتها فى العاصمة طرابلس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم طرفي الصراع العسكري فى البلاد، أكد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، محمد الحداد، حصوله على موافقة محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بالإضافة إلى الدبيبة، قبل التئام اللجنة واجتماعه مع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

بدورها، أشادت البعثة الأممية في ليبيا بالاجتماعات وما وصفته بهذا الحوار المهم وأكدت أنها ستواصل دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال لجنة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين أول) عام 2020.

وانضمت الولايات المتحدة أمس، إلى بعثة الأمم المتحدة، في الإشادة بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة بفضل جهود الفريقين الحداد والناظوري، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة.

وتعهدت السفارة الأميركية في بيان وزعته عبر «تويتر» بأن تواصل الولايات المتحدة دعمها للتنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و«المرتزقة».

كما أشادت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بمخرجات الاجتماع، وعبرت عن سعادتها عبر «تويتر» بما خلص إليه اجتماع الحداد والناظوري المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به لجنة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الأطراف السياسية بأن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.

فى المقابل، وجه أمس المجلس البلدي لمدينة الزاوية دعوة رسمية إلي فتحي باشاغا رئيس حكومة االاستقرار الموازية للقيام برفقة وزرائه لزيارة المدينة، معلنا اعترافعه بشرعية حكومة باشاغا المدعومة من مجلس النواب.

في موازاة ذلك، استمر، أمس، لليوم الثاني على التوالي إغلاق مجموعات مسلحة محسوبة على حكومة الدبيبة الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب مدينة سرت، على الرغم من مناشدة مختار المعداني عميد بلدية سرت، الحداد بالتدخل بشكل عاجل لحل المشكلة.

وطالب المعدانى لجنة (5+5) والمجلس البلدي ومجلس أعيان وحكماء مدينة مصراتة بغرب البلاد، بالتدخل لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى معاناة سرت من توقف إمدادات الوقود وغاز الطهي، بالإضافة إلى تضرر حركة شاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف.

كما أدى إطلاق نار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة، إلى إغلاق الطريق الساحلي صبراتة بالسواتر الترابية، بينما أعلنت بلدية صبراتة إيقاف العمل بمؤسسات الدولة في نطاقها، على خلفية ما وصفته باعتداء مجموعات خارجة عن القانون على عناصر الأمن.