داخلية الدبيبة تبحث في تونس استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي

شارك وفد من وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، المنعقد بالعاصمة التونسية.

ورأس الوفد معاون رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عميد أحمد الرياحي؛ حيث يناقش المؤتمر عدة بنود من ضمنها مناقشة توصيات المؤتمر التاسع، وتجارب الدول الأعضاء بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما يناقش المؤتمر موضوع استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي، ونتائج لجنة الخبراء لإعداد تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي وبحث آلية تمويله.

وأمس الثلاثاء، عقدت لجنة الداخلية المعنية بإعداد تطبيق لخدمات الأمن السياحي، اجتماعًا لمناقشة التطبيق المقدم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت مسمى «ملاذ».