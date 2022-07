الشيباني: الشعب في ليبيا لم ولن يثق في من يمثله وهو يريد أن يحكم نفسه بنفسه مباشرة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الديمقراطية البرلمانية في ليبيا سقطت وفشل نظام الحكم الذي بشر به ما يسمى بالعالم الحر أوروبا وأميركا.

الشيباني أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشعب في ليبيا لم ولن يثق في من يمثله، الشعب يريد أن يحكم نفسه بنفسه مباشرة دون نيابة أو وساطة.

وأضاف: “وما الآلاف التي تقدمت لانتخابات البرلمان وحراك مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ القبائل والشباب والمرأة إلا تعبير غامض عن هذه الرغبة و خير شاهد على هذا التوجه”.

وأشار إلى أن الشعب لم يعد يطيق هذا الوضع ولسان حاله: “اصرفونا ولو إلى جهنم”. وبدأت الأصوات ترتفع وينادي البعض بالعودة الى النظام الملكي والبعض الآخر إلى النظام الجماهيري.

