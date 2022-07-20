السفير الجزائري لـ”النويري”: بلدي يحرص على وحدة صف الليبيين

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء بالسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اللقاء الذي جرى بمكتب النويري في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حضره عضوا مجلس النواب الصديق مفتاح حمودة، وعبدالناصر بشير بن نافع.

وأوضح بليحق أن اللقاء ناقش تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.

وأكد السفير الجزائري حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين، وكذلك تناول اللقاء سُبل تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين الشقيقين.