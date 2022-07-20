“استئناف طرابلس” توقف قرار إعفاء “قدور” من منصبه بـ”المخابرات”

ألغت محكمة استئناف طرابلس قرار إقالة آمر “كتيبة النواصي” مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، والمحسوب على معسكر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، داخل العاصمة.

ونص القرار الذي طالعته “الساعة 24” على حكم “المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه”.

كما نص القرار على “أمر المحكمة بإحالة الطعن إلى قلم الكتاب لتحضيره في الموضوع”، وأرجأت المحكمة الفصل في المصاريف.

وتزامن قرار المحكمة مع زيارة فتحي باشاغا اليوم الأربعاء إلى مصراتة، حيث استقبله الأهالي والقيادات الاجتماعية في المدينة.

وفي مايو الماضي، أصدر رئيس المخابرات العامة التابع للمجلس الرئاسي حسين العايب، قرارا يقضي بإقالة قدور من منصبه في أعقاب محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن اشتباكات دامية.

وحينها، اعترض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على قرار الإقالة، وعقد لقاء مع قدور باعتباره نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، وأكد أنّ هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، وأنّ نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.