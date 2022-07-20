مؤسسة النفط: أولى ناقلات النفط ترسو بموانئ السدرة والزويتينة ورأس لانوف بعد رفع القوة القاهرة

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن ميناء رأس لانوف والسدرة استقبلا عدد من النواقل النفطية صباح اليوم بعد رفع القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على “فيسبوك” أن الناقلة النفطية “CRUDEMED” رست في ميناء رأس لانوف، وستقوم بشحن كمية من خام آمنا وخام سرتيكا قوامها 600 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن الناقلة النفطية “MATALA” رست في ميناء السدرة لشحن مليون برميل من خام السدرة.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تصل إلى ميناء الزويتينة اليوم الساعة السادسة مساء الناقلة “NISSOS SIFNOS” لتحميل شحنة قوامها مليون برميل من خام أبوالطفل.