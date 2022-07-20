العقوري: المصالحة الوطنية أساس الخروج من الأزمة الراهنة

أكد عضو مجلس النواب يوسف العقوري على إعطاء ملف المصالحة أهمية قصوى من أجل لم شمل الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والعنف والانقسام.

أكد العقوري النائب الثاني للجنة التنسيق والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية، على أهمية استكمال عملية المصالحة وأثر ذلك على العملية السياسية وعلى استقرار البلاد بشكل عام وأنها الأساس للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف العقوري بحسب بيان لمجلس النواب، أن ليبيا تتسع للجميع، متابعا: لا مجال لإقصاء أي طرف والمصالحة ستراعي مبدأ العدل وجبر الضرر والاعتراف بحقوق الضحايا وإطلاق سجناء الرأي.

وشدد النائب على أن دعم المصالحة هي مسؤولية جميع الليبيين من أجل طي صفحة الماضي لبناء دولة ليبيا التي ينعم الجميع بخيراتها تحت راية العدالة المساواة، وقطع الطريق على التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن المصالحة يجب أن تكون مسؤولية الليبيين وحدهم دون تدخل من أحد.

ودعا النائب الثاني للجنة التنسيق والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية، جميع الأطراف لتغليب الصالح العام وتناسي خلافات الماضي، وتوحيد الجهود لإنهاء الانقسام ولإخراج البلاد من أزماتها.