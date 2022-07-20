إغلاق مطعم شهير بطرابلس بعد تسببه في تسمم 30 شخصا

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاق مطعم شهير بمنطقة قرقارش بالعاصمة طرابلس بعد تسببه في تسمم محو 30 شخصا تم نقلهم إلى مصحتي قرطبة والفردوس ببلدية الأندلس.

وأكد المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أنه فور ورود البلاغ ضد المطعم المذكور استجاب مفتشو الرقابة على الاغذية و الادوية فرع طرابلس مع الواقعة وتم استلام 10 عينات من الأكل الجاهز المُحضر داخل المطعم من الدواجن و المضافات و الهريسة واخرى منها.

وأوضح أنه تم إدخال كافة العينات للتحاليل المخبرية للتاكد من نسبة الثلوث داخلها واخضاعها لتحاليل اللازمة والتي منها سنقوم بالافصاح عن النتائج و احالتها للجهات المختصة لاتخاذ اجراءاتها من حيث الاختصاص.

وتابع، ان عدد الحالات التي تعرضت للتسمم تقدر بعدد 30 حالة موزعة بين مصحتي قرطبة و الفردوس ببلدية حي الاندلس، وأنه نقلا عن إفادة الكادر الطبي بالمصحتين فإن الحالات مستقرة ولم تسجل من بينهم حالات حرجة.

وشدد على أن المطعم تم اغلاقه من قبل جهاز الحرس البلدي لحين ظهرر النتائج المخبرية الخاصة بمركز الرقابة على الاغذية و الادوية مرفقة بتقرير فني مفصل عن الموضوع.