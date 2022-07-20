حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، تلقيها دعوة من المجلس البلدي الزاوية، نيابة عن مكوناتها السياسية والاجتماعية والشبابية، لزيارة المدينة.

وأعربت حكومة باشاغا، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن «شكرها وامتناها وترحيبها» بتلك الدعوة، بهدف «الاطلاع على أوضاع المدينة والوقوف عن كثب على المشاكل والصعوبات ونقص الخدمات فيها».

– باشاغا يصل مصراتة

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزيارة سوف «تبحث المعالجة الحقيقية لتلك المشكلات مع قيادات ونخب المدينة»، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه باتخاذ كل ما من شأنه التنسيق في الزيارة والترتيب لإجرائها في أقرب وقت.

وفي وقت سابق اليوم، زار باشاغا مدينة مصراتة، حيث التقى عددًا من أهالي المدينة، وفق مجموعة صور نشرها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أحمد الروياتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».