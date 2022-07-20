بسيسىة يوضح من شملتهم الزيادة مع مرتبات يوليو

العنوان – طرابلس

أوضح المسؤول الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة اليوم الأربعاء، من شملتهم الزيادة مع مرتبات يوليو إنه فعليًا تم تنفيذ الزيادات مع مرتبات يوليو.

وأكد بسيسة أنه تم تنفيذ الزيادة المقررة لموظفي المعاهد العليا والجامعات والمعيدين أسوة بزملائهم بوزارة التربية والتعليم (القانون رقم 4).

وأضاف المسؤول الإعلامي أنه تم أيضًا تنفيذ الزيادة المقررة بجدول المرتبات الموحد الذي أقره مجلس الوزراء على العاملين في وزارة الداخلية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أعلن صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي وزارة الداخلية وموظفي الجامعات والمعاهد العليا وفق الزيادة المعتمدة في جدول المرتبات الموحدة.

وبحسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حث الدبيبة كافة الوزارات على استكمال المطابقة مع وزارة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وأكد الدبيبة أن حكومته تواصل العمل على الإفراج عن مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية.

وأشار الدبيبة إلى صرف مكافآت محفظي القرآن الكريم وإنجاز الستة أشهر الأولى من العام 2022.

ولفت الدبيبة إلى أنه سيتم الشروع في صرف منح القروض والأراضي السكنية للشباب ضمن مبادرتنا للإقراض تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.

كما أكد الدبيبة على أنه سيشرع في صرف منحة تيسير الزواج في المدة القليلة القادمة، وأيضا صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة من 1 يناير 2022 إلى 1 يونيو من نفس العام.

وأعلن الدبيبة صرف علاوة المتقاعدين بقيمة 900 دينار إضافة إلى صرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام 2022.

وكان قد وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الشعب الليبي ليلة الثلاثاء بالإعلان عن بشائر خير عقب إعادة تصدير النفط.