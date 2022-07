ليبيا – أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس، على مدى يومين، بين رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد. الأمم المتحدة وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وصفت الاجتماع بـ”المهم”، مؤكدةً مواصلة دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

The post البعثة الأممية تشيد باجتماع طرابلس العسكري وتؤكد دعمها للمسار الأمني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

