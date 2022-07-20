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مجلس المشري: الإثنين المقبل التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس الاستشاري للدولة أن جلسة اليوم ناقشت مخرجات المسار الدستوري بين المجلسين الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، مشيرًا إلى «تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية».

وعقد المجلس، الأربعاء، جلسته الرسمية السابعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري.

ويوم السبت، بحث المشري مع النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، آليات معالجة «النقاط الخلافية»، لإنجاح المسار الدستوري.

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صحيفة الساعة 24

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