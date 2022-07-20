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اقعيم يبحث مع مسؤُولين بشركة الكهرباء ومسؤولين بالشركات النفطية إنهاء أزمة الكهرباء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي

وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع مسؤُولين بالشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية ومسؤولين بالشركات النفطية إنهاء أزمة الكهرباء.

وتركز الاجتماع حول آلية تغذية محطّات الكهرباء بالغاز والوقُود بانتظام ودون إنقطاع سعياً للخروج بحلول عاجلة ونهائية  لمشكلة الكهرباء.

اتفق وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع مسؤُولين بالشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية ومسؤولين بالشركات النفطية على زيادة إمدادات الغاز لمحطّات شركة الكهرباء.

وشدد اقعيم خلال لقاء اليوم الأربعاء على ضرورة الوصُول إلى الكمّيات المطلُوبة من الإمدادات وتغطية احتياجاتها المحطات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الخطوة تساهم في تقليل ساعات طرح الأحمال إلى حين البدء في تصدير النفط.

وأكد اقعيم أن زيادة الإمدادات من شأنها أن تنهي الأزمة نهائياً خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الشبكة الكهربائية ، الأمر الذي يزيدُ من معاناة المُواطنين.


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صحيفة العنوان الليبية

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