وليامز تطالب الأطراف السياسية أن تحذو حذو الناظوري والحداد في روح التعاون والتوافق

ليبيا – أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز عن سعادتها بما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بين رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد، المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.

وليامز دعت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأطراف السياسية أن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.

