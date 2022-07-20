العقوري يؤكد على إعطاء ملف المصالحة الأهمية القصوى من أجل لم شمل الليبيين

العنوان – طبرق

أكد النائب الثاني للجنة التنسيق والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية يوسف العقوري على إعطاء ملف المصالحة الأهمية القصوى من أجل لم شمل الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والعنف والانقسام.

وشدد العقوري على أهمية استكمال عملية المصالحة وأثر ذلك على العملية السياسية وعلى استقرار البلاد بشكل عام وهي الأساس للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف بأن ليبيا تتسع للجميع و لامجال لإقصاء أي طرف وأن المصالحة ستراعي مبدأ العدل و جبر الضرر والاعتراف بحقوق الضحايا وإطلاق سجناء الرأي.

وأفاد أن دعم المصالحة هي مسؤولية جميع الليبيين من أجل طي صفحة الماضي لبناء دولة ليبيا التي ينعم الجميع بخيراتها تحت رآية العدالة المساواة ، وقطع الطريق على التدخلات الأجنبية.

وأشار النائب الثاني للجنة التنسيق إلى أن المصالحة يجب أن تكون مسؤولية الليبيين وحدهم دون تدخل من أحد .

ودعا العقوري جميع الأطراف لتغليب الصالح العام وتناسي خلافات الماضي وتوحيد الجهود لإنهاء الانقسام ولإخراج البلاد من أزماتها.