إيريني توقف سفينة تحمل علم غينيا الاستوائية انتهكت حظر الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت عملية إيريني الأوروبية، الأربعاء، ضبط السفينة (إم في فيكتوري رورو) “MV VICTORY RORO”، والتي تحمل علم غينيا الاستوائية، لأنها انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا.

وبحسب إيريني تم اقتياد السفينة يوم الإثنين الماضي إلى ميناء أوروبي من أجل مزيد من الإجراءات. موضحة أن هذا التفتيش هو الـ24 الذي أجرته إيريني منذ إطلاقها في الربيع مارس 2020.

وأكدت العملية الأوروبية، ضبط السفينة قبالة الساحل الليبي، وتبين أنها كانت تنقل مركبات إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

EU🇪🇺 Operation #IRINI found a cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya🇱🇾 during the inspection of MV VICTORY RORO. Dozens of vehicles modified for military use were discovered and seized. The 🚢 has been diverted to a European port.

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وكشف البيان الصادر عن المهمة الأوروبية أنه يُشتبه منذ فترة طويلة في أن السفينة MV VICTORY RORO ، التي ترفع علم غينيا الاستوائية. تنقل معدات عسكرية إلى ليبيا، تحت اسم “MV LUCCELLO”، التي ترفع علم جزر القمر. وسبق أن حدد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا السفينة على أنها سلمت مركبات عسكرية إلى البلاد في أوائل الربيع مارس 2022.

وقبل التفتيش، تم تحديد موقع سفينة الشحن بواسطة طائرة تابعة للبحرية الفرنسية، تم تكليفها من قبل إيريني بعد دخولها البحر الأبيض المتوسط، فيما قامت الفرقاطة البحرية اليونانية HS THEMISTOKLES بمراقبة السفينة أثناء طريقها قبل أن تتولى فرقاطة البحرية الإيطالية “ITS GRECALE” مهمة التفتيش. حيث يتم نشر كلتا السفينتين الحربيتين تحت السيطرة العملياتية لعملية إيريني.

وخلال التفتيش، حدد الفريق عشرات المركبات المصممة أو المعدلة للاستخدام العسكري وبالتالي تم تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) وتفويضها، صادرت عملية إيريني المركبات التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وتقوم الآن بتحويل السفينة إلى ميناء أوروبي لمزيد من الإجراءات.

وأوضحت البعثة أن التفتيش على السفينة MV VICTORY RORO هو التفتيش الرابع والعشرون. الذي تقوم به عملية إيريني منذ إطلاقها في مارس 2020. وتم تنفيذه وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 (2016) والتجديدات اللاحقة.