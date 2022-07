إيريني توقف سفينة تحمل علم غينيا الاستوائية انتهكت حظر الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت عملية إيريني الأوروبية، الأربعاء، ضبط السفينة (إم في فيكتوري رورو) “MV VICTORY RORO”، والتي تحمل علم غينيا الاستوائية، لأنها انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا.

وبحسب إيريني تم اقتياد السفينة يوم الإثنين الماضي إلى ميناء أوروبي من أجل مزيد من الإجراءات. موضحة أن هذا التفتيش هو الـ24 الذي أجرته إيريني منذ إطلاقها في الربيع مارس 2020.

وأكدت العملية الأوروبية، ضبط السفينة قبالة الساحل الليبي، وتبين أنها كانت تنقل مركبات إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

EU🇪🇺 Operation #IRINI found a cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya🇱🇾 during the inspection of MV VICTORY RORO. Dozens of vehicles modified for military use were discovered and seized. The 🚢 has been diverted to a European port.

