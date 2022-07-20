عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن هناك تقاربًا مع تركيا، وأنّ هناك لقاءً قريبًا لوفد من مجلس النواب التركي مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا في ليبيا.

وأضاف عقيلة صالح، في مقابلة مع «تلفزيون المسار»، أن هناك زيارة مرتقبة يقوم بها إلى تركيا، لكن موعدها لم يُحدد بسبب الأحداث التي حدثت في ليبيا مؤخرًا، لافتا إلى أن السياسة مرنة وقابلة للتطوير والتغيير، وليست هناك خصومة دائمة، متابعا: «مصالح الأتراك مرتبطة بمصالحنا»، مستدركًا: «أما بالنسبة للقوات الأجنبية نحن نرفضها، أتراك، روس، أمريكان».

عقيلة صالح: الدبيبة يتحمل فشل أداء حكومته ولن نقبل النقاش معها

وأوضح أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة «هو المسؤول عن فشل عمل الحكومة التي ساهمت في نشر الفساد»، معتبرًا أن «الدبيبة يتصرف منفردًا في مجلس الوزراء، وهو المسؤول عن إدارة الدولة ويتحمل مسؤولية فشل أداء حكومته».

وشدد على أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لأنها «لم تقم بشيء مما جاءت لأجله، وفشلت في القيام بمهامها، ولن نقبل النقاش مع حكومة سحبت منها الثقة».

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عقيلة صالح: الأحداث الأخيرة لم تكن من الليبيين وإسقاط الأجسام السياسية يجب أن تقابله بدائل

وقال صالح إن مجلس النواب «يدعم التغيير والمطالب الشرعية وحقوق الشعب بعيدًا عن التخريب»، مشددًا على أن «إسقاط الأجسام السياسية يجب أن يقابله بدائل لتسلم السلطة لمنع ضياع البلاد»، معتبرًا في الوقت نفسه أن «التدخلات الخارجية تعمل على تأجيج الصراع والفوضى والأحداث الأخيرة لم تكن من الليبيين».

لكن في الوقت نفسه قال إن مجلس النواب مستعد لأية مطالب تخدم إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس النواب «تدخل لحل الأزمة في الوقت المناسب، عندما لم يرى أي استجابة من الجهات التنفيذية».

عقيلة صالح: مجلس الدولة سببًا في عدم فاعلية الأجهزة الرقابية

واعتبر عقيلة صالح أن «مجلس الدولة كان سببًا في عرقلة وجود الأجهزة الرقابية وعدم فعاليتها»، منوها بأن اللقاء الذي جرى مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في تركيا غير مدرج على جدول الأعمال، ورغم ذلك قال: «نحن مستعدون لأي اجتماع يهدف لإنهاء الأزمة».

ولفت إلى أن «أزمة الوقود والكهرباء مفتعلة ولا أساس لها»، منوها بأن الأيام القادمة سيكون الوضع أفضل، حيث جرى مطالبة النائب العام ورئيس جهاز الرقابة ولجنة الطاقة بالتحقيق في مشكلة الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن مجلس النواب يسأل الحكومة والوزراء ولا يسأل الجهات الرقابية ولا الأفراد.