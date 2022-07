مختار: حالة الشرعية المختلف عليها يجب أن تتوقف من أجل نهضة ليبيا وتطوير حياة الليبيين

ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن مؤسسة النفط ليست مجرد جسم إداري، بل إنها المالك الوحيد لجميع موارد الدولة الليبية المتمثلة في النفط. مختار وخلال مشاركته في برنامج “المسائية” الذي بث على شاشة “الجزيرة مباشر” أمس الثلاثاء، أوضح أن حكومة الدبيبة هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب السماح لها بالعبث بهذا المورد الإستراتيجي بالنسبة لحياة الليبيين. وبين المختار أن الدبيبة يتصرف بعشوائية في هذا القطاع الحيوي، في حين أن مؤسسة النفط تحتاج طاقمًا فنيًا مدربًا وإدارة قادرة على تسيير مؤسسة في ظاهرها عمليات التصدير لكن في العمق هي تشمل مستقبل جميع الليبيين وعلاقة ليبيا بالخارج. وعلى صعيد آخر، اعتبر مختار أن حكومة عبد الحميد الدبيبة غير معنية بملف الإعداد للانتخابات والقاعدة الدستورية، مؤكدًا أنها من اختصاص مجلسي الدولة والنواب وعلاقتهما بالأمم المتحدة. أضاف مختار: “تجربة حكومة عبد الحميد الدبيبة مثلها مثل حكومة فائز السراج، كانت مجرد تجربة من تجارب الحل لكنها لم تنجح”، مشددًا على أن حالة الشرعية المختلف عليها في ليبيا يجب أن تتوقف من أجل نهضة ليبيا وتطوير حياة الليبيين”. مختار قال: إن التوصل إلى الحل والخروج من الأزمة الليبية يتم عبر انتخابات تأتي عقب اتفاق كل من مجلس الدولة ومجلس النواب على قاعدة دستورية تجري من خلالها انتخابات برلمانية. وبعد انتخاب مجلس النواب يتم تشكيل الحكومة الليبية التي سيكون على رأسها فتحي باشاغا إذا ما تمكن من دخول العاصمة طرابلس، على حد تعبيره.

