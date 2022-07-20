النويري: نتطلع لتوحيد المؤسسة العسكرية في أقرب وقت

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزي النويري في تصريح صحفي، متابعة البرلمان لقاءات العسكريين اليومين الماضيين.

وأشاد النويري في تصريحه بهذه اللقاءات، قائلا: نشجعها وندعمها طالما كنا ننادي بها منذُ فترة، ونشدّ على أيديهم ونتطلع لتوحيد المؤسسة العسكرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المؤسسة العسكرية هي صمام أمان الوطن للذود عنه من كل التدخلات الخارجية، وهي من تحمي مؤسسات الدولة وصندوق الانتخاب.

وأضاف النويري: “نعم لتوحيد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية”.