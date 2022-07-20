«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة لمستحقي منحة الزوجة والبنات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تسليم 50 ألف بطاقة لمستحقيها من منحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عاما، على أن يستكمل إصدار كامل البطاقات نهاية أغسطس المقبل.

وأفادت الحكومة عبر منصة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» بأنها باشرت توزيع البطاقات في أكثر من 100 بلدية.

166 ألفًا و635 بطاقة قيد الطباعة

وأظهرت بيانات نشرتها المنصة إلى وجود 166 ألفا و635 بطاقة قيد الطباعة، وأن إجمالي المسجلين يبلغ 522 ألفًا و484 بطاقة، تشمل 123 بلدية.

– سرت تستلم 403 بطاقات منحة الزوجة والبنات

– «الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات

وفي السادس من يوليو الجاري، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع، فرج مجاهد، استلام الوزارة الدفعة الأولى من بطاقات صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة «إيفاء»، من مصرف الجمهورية.