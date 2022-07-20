لتزويره وثائق رسمية.. النيابة العامة تأمر بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطئ

أصدر النيابة العامة أمرًا بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطئ حبسًا احتياطيًا.

مكتب النائب العام أكد أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى في وقت سابق مباشرة إجراءات التحقيق إزاء جريمة تزوير الوثائق الرسمية؛ لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطئ، فقام الدليل على صحة ارتكاب الواقع الذي تكرَّر من الجناة في أوقات مختلفة تنفيذًا لدافع إجرامي واحد.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الدليل قام على صحة نسبة الجريمة إلى المتهم وآخرين، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطيًا؛ ووجَّه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.