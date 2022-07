الرقابة على الأغذية: 30 حالة تسمم إثر تناول وجبات من مطعم “البوعا” بمنطقة قرقارش

ليبيا- أصدر مركز الرقابة الأغذية والأدوية بخصوص عدد حالات التسمم الواقعة إثر تناول طعام من مطعم “البوعا الكائن بمنطقة قرقارش”.

المركز أفاد عبر مكتبه الإعلامي أنه من الجانب الرقابي وفور ورود البلاغ استجاب مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس مع الواقعة وتم استلام 10 عينات من قبل مركز الحرس ببلدية حي الأندلس، مكونة من الأكل الجاهز المُحضر داخل المطعم من الدواجن والمضافات و الهريسة وأخرى منها.

وأشار المركز إلى أن تم إدخال كافة العينات للتحاليل المخبرية (الميكروبيولوجي) للتأكد من نسبة التلوث داخلها وإخضاعها للتحاليل اللازمة والتي منها سنقوم بالإفصاح عن النتائج وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها من حيث الاختصاص.

وذكر أن عدد الحالات التي تعرضت للتسمم تقدر بعدد 30 حالة موزعة بين مصحتي قرطبة والفردوس ببلدية حي الأندلس، ونقلًا عن إفادة الكادر الطبي بالمصحتين فإن الحالات مستقرة ولم تسجل من بينهم حالات حرجة.

المركز أكد إغلاق المطعم من قبل جهاز الحرس البلدي لحين ظهور النتائج المخبرية الخاصة بالمركز مرفقة بتقرير فني مفصل عن الموضوع.

