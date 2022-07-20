الدبيبة يبحث مع أعيان قبائل الدرسة أهم الصعوبات التي تواجه المنطقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، في ديوان مجلس الوزراء، أعيان الدرسة، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي.

ونقل بيان الحكومة عن رئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة تأكيده «دعم الحكومة في برامجها لدعم الإدارة المحلية، واستعدادها لإجراء الانتخابات».

وأوضح عميد بلدية الساحل المكلف، خلال كلمته، أهم الصعوبات التي تواجه المنطقة، وأهمها تنفيذ عدد من الطرق الزراعية، وحفر آبار مياه لحاجة المنطقة، وفق البيان المنشور على صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأكد الدبيبة ضرورة دعم البلديات المستحدثة، ووجه وزير الحكم المحلي للتنسيق مع وزيري المواصلات والموارد المائية بشأن عقد لقاءات مع الأعيان، لمناقشة عدد من المشروعات الضرورية.